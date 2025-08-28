Італія: суд присудив компенсацію водієві, який пошкодив авто через дикого кабана

Касаційний суд Італії став на бік водія, чиє авто перевернулось під час спроби уникнути зіткнення з диким кабаном 17 років тому і який весь цей час вимагав компенсації у влади регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Аварія сталась ще 27 липня 2008 року в муніципалітеті Павулло-нель-Фриньяно, що в регіоні Емілья-Романья на півночі Італії. Дикий кабан несподівано вибіг на дорогу та врізався в автомобіль, який через це перевернувся і зазнав серйозних ушкоджень.

Водій, який відбувся легкими пораненнями, подав до суду, вимагаючи компенсації за матеріальну шкоду. Він стверджував, що влада несе відповідальність за збитки, завдані дикою фауною на її території.

Суд першої інстанції в Модені відхилив позов з обґрунтуванням, що регіон "не має повноважень щодо конкретного управління та контролю за дикою фауною".

Але апеляційний, а згодом – і Касаційний суд постановили, що "захищені дикі види належать до невідчужуваного майна держави", а тому органи влади несуть за них відповідальність.

Відповідно, влада регіону Емільї-Романьї має сплатити водієві 20,3 тисячі євро компенсації власнику постраждалого автомобіля.

У 2023 році через нашестя диких кабанів уряд Італії наказав їх відстрілювати, зокрема з використанням луків і стріл, і дозволив потім з'їсти вбити тварин.

В Естонії з огляду на необхідність активного полювання на кабанів мисливці зіткнулися з проблемою надлишку м’яса, тому для вирішення цієї проблеми уряд планує закупити консервоване м'ясо кабана і відправляти його в Україну.