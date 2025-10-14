Суд в Германии обязал женщину заплатить адвокату, который писал ей непристойности

Окружной суд немецкого Ганновера присудил женщине выплатить гонорар адвокату, контракт с которым был расторгнут досрочно из-за непристойных сообщений с его стороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В сообщении WhatsApp он прокомментировал фотографию женщины как "горячую штучку" и спросил, есть ли у нее еще такие фотографии. Он также написал: "Твоему парню так повезло". Впоследствии 35-летняя женщина разорвала контракт и отказалась платить адвокату.

57-летний мужчина, который представлял женщину в деле о дорожно-транспортном происшествии, впоследствии подал иск о выплате его гонорара. Окружной суд Ганновера постановил, что женщина должна выплатить 1 052,18 евро.

Судья подчеркнул, что заявления, подобные тем, которые сделал адвокат, "не имеют места в правовых отношениях". Поэтому расторжение договора без предупреждения было оправданным. Однако суд все же постановил удовлетворить требование адвоката о выплате гонорара.

Адвокат заявил в суде, что его сообщения носили "дружеский характер" и не имели сексуального подтекста. Он также подчеркнул, что надлежащим образом выполнял свои юридические обязанности. Его клиентка, однако, подчеркнула, что сообщения были "неудобными" для нее. "Я была очень шокирована и считаю это очень непрофессиональным", – сказала 35-летняя женщина.

Апелляция может быть подана в течение двух недель с момента вручения решения суда.

Женщина сообщила, что обсудит это со своими адвокатами.

