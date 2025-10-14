Посол США у НАТО анонсував нові угоди про постачання зброї Україні в рамках PURL

Цього тижня варто очікувати оголошень щодо нових зобов’язань у рамках ініціативи НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлі озброєнь у США європейськими державами-членами НАТО для їх подальшої передачі Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив журналістам 14 жовтня посол США при НАТО Метью Вітакер.

Оголошення про нові поставки зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня, переконаний американський посол в НАТО.

"Так – і так", – сказав Вітакер, відповідаючи на запитання журналістів, чи варто очікувати нових зобов’язань в межах PURL цього тижня, а також – чи погоджується він з тим, що південноєвропейські союзники НАТО повинні більш активно долучатися до цього проєкту.

"Завдяки PURL президент Трамп надав можливість нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, купувати найкраще у світі американське озброєння та боєприпаси й передавати їх Україні. Україна цього потребує, вона цього прагне, і ми повинні гарантувати безперервність постачань, щоб союзники активніше долучалися до закупівель", – додав дипломат.

Він наголосив, що механізм PURL "наразі працює стабільно та ефективно".

"Нещодавно ще кілька країн оголосили про свій намір приєднатися. Це відбулося після попередніх заяв Канади, Нідерландів, Німеччини, а також спільної обіцянки Данії, Норвегії та Швеції. Я закликаю ті країни, які ще не долучилися, зробити це зараз", – підкреслив Вітакер.

Посол США підкреслив, що "якщо Україна має отримати все необхідне для свого захисту, найшвидший і найпрактичніший спосіб допомоги союзників – інвестувати у PURL".

"Ця програма є життєво важливою, і союзники повинні діяти негайно, щоб посилити тиск на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів і погодитися на мир", – заявив Метью Вітакер.

Як повідомляла "Європейська правда", у середу, 15 жовтня, Велика Британія та Німеччина скликають засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО.

У межах програми PURL, започаткованої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що до програми PURL приєдналися Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія та Канада. Нещодавно стало відомо, що до ініціативи PURL приєднується Словенія.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на щомісячні поставки в рамках PURL на суму $1 млрд.