Посол США в НАТО анонсировал новые соглашения о поставках оружия Украине в рамках PURL

На этой неделе стоит ожидать объявлений о новых обязательств в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупки вооружений в США европейскими государствами-членами НАТО для их дальнейшей передачи Украине.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил журналистам 14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Объявления о новых поставках оружия Украине в рамках PURL прозвучат уже на этой неделе, убежден американский посол в НАТО.

"Да – и да", – сказал Уитакер, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать новых обязательств в рамках PURL на этой неделе, а также – согласен ли он с тем, что южноевропейские союзники НАТО должны более активно участвовать в этом проекте.

"Благодаря PURL президент Трамп предоставил возможность нашим европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, приобретать лучшее в мире американское вооружение и боеприпасы и передавать их Украине. Украина в этом нуждается, она этого хочет, и мы должны гарантировать непрерывность поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках", – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что механизм PURL "сейчас работает стабильно и эффективно".

"Недавно еще несколько стран объявили о своем намерении присоединиться. Это произошло после предыдущих заявлений Канады, Нидерландов, Германии, а также совместного обещания Дании, Норвегии и Швеции. Я призываю те страны, которые еще не присоединились, сделать это сейчас", – подчеркнул Уитакер.

Посол США подчеркнул, что "если Украина должна получить все необходимое для своей защиты, самый быстрый и практичный способ помощи союзников – инвестировать в PURL".

"Эта программа жизненно важна, и союзники должны действовать немедленно, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров и согласиться на мир", – заявил Мэтью Уитакер.

Как сообщала "Европейская правда", в среду, 15 октября, Великобритания и Германия созывают заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО.

В рамках программы PURL, начатой президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что к программе PURL присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Литва, Латвия, Эстония и Канада. Недавно стало известно, что к инициативе PURL присоединяется Словения.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на ежемесячные поставки в рамках PURL на сумму $1 млрд.