Зеленський повідомив деталі роботи ініціативи із закупівлі зброї США

Президент Володимир Зеленський розповів, що вже шість країн-членів НАТО профінансували чотири пакети оборонної підтримки України на загальну суму понад два мільярди доларів у межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), і ще шість країн готові долучитись.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, перший пакет профінансували Нідерланди на суму $578 мільйонів, другий – Данія, Норвегія та Швеція на $495 мільйонів, третій – Німеччина на $500 мільйонів. Четвертий на $500 мільйонів оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів, додав президент.

"Програма працює, дуже активно допомагає, це саме та програма, що дає нам змогу купувати американську зброю за кошти партнерів у Альянсі. І це такі речі, як ракети для Patriot, ракети для HIMARS", – наголосив він.

За словами Зеленського, зараз американська сторона узгоджує з Україною п'ятий та шостий пакети.

Паралельно почалася робота над наповненням сьомого, восьмого, дев'ятого та десятого пакетів. Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія, Ісландія заявили про готовність зробити внески до п'ятого пакета, розповів він.

Україна розраховує в жовтні додатково наповнити цю програму, а загальною метою є додавати в неї по мільярду доларів щомісяця.

Сполучені Штати й НАТО на початку серпня запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.

Відтоді європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.