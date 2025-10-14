Прем'єр Естонії вважає, що російським спецслужбам все важче діяти в країні

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що контррозвідка і відповідні механізми працюють ефективно, і що російським спецслужбам стає дедалі важче діяти в Естонії, тому вони намагаються вербувати людей на своїй території.

Про це він сказав в інтерв'ю в радіопередачі "Особливий погляд", передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Естонська контррозвідка та інші спецслужби зробили країну досить надійною. Російським службам досить важко проводити операції в нашому регіоні. Тому вони намагаються компенсувати це, вербуючи людей", – сказав Міхал.

Він вказав на велику кількість таких спроб.

"Спільна риса таких вербувань, як зазначали й естонські спецслужби, у тому, що контакт із вербованими відбувається саме на території Росії. І, скажімо так, наша порада вже тривалий час залишається незмінною: якщо є хоч найменша можливість, жодна розсудлива людина не повинна їздити в Росію", – сказав прем'єр Естонії.

За його словами, Росія вдається до всіх можливих методів вербування: ставить людей у скрутне становище або створює компрометуючі ситуації, щоб змусити їх співпрацювати.

"Найнадійніший спосіб захистити себе – не контактувати з Росією, не їздити туди і не допускати, щоб вас втягували в подібні ситуації. А якщо все ж таки виникає складна або компрометуюча ситуація, або з'являться сумніви, необхідно звернутися до Департаменту поліції безпеки – вони підкажуть, як діяти далі", – заявив Міхал.

Минулого тижня Поліція безпеки Естонії (КаПо) показала фото офіцера російської ФСБ Александра Бобкова, який займається активним вербуванням громадян країни.

7 жовтня суд в Естонії визнав громадянина країни Івана Дмитрієва винним у шпигунстві та сприянні розвідувальній діяльності.

Слідство встановило, що з березня по травень 2025 року Дмитрієв передавав ФСБ інформацію за дорученням офіцера оперативного відділу прикордонної служби Бобкова.