В Естонії показали фото офіцера ФСБ, який вербує громадян країни

Поліція безпеки (КаПо) Естонії показала фото офіцера російської ФСБ Александра Бобкова, який займається активним вербуванням громадян країни.

Про це повідомляє Postimees, інформує "Європейська правда".

КаПо попереджає: всім, хто стикався з Бобковим при перетині естонсько-російського кордону, необхідно негайно повідомити про це правоохоронцям.

Як зазначено, Бобков активно займається вербуванням жителів Естонії і використовує різні імена з метою конспірації. Контакт з ним може становити серйозну загрозу для безпеки.

Особи, пов'язані з силовими структурами Естонії, а також їхні родичі, перебувають під особливою увагою російських спецслужб. Для отримання необхідної інформації та схиляння до співпраці ФСБ застосовує різні методи: від заманювання і тиску до залякування.

КаПо нагадує: навчання Сил оборони та добровольчого воєнізованого формування Кайтселійт традиційно перебувають у сфері інтересів російської розвідки. З початку війни Росії проти України цей інтерес значно зріс.

Всім, хто пов'язаний з обороною і безпекою Естонії, настійно рекомендується утриматися від поїздок до Росії і негайно повідомляти про будь-які контакти з представниками російських спецслужб або особами, що діють в їхніх інтересах.

7 жовтня суд в Естонії визнав громадянина країни Івана Дмитрієва винним у шпигунстві проти та сприянні розвідувальній діяльності.

Слідство встановило, що з березня по травень 2025 року Дмитрієв передавав ФСБ інформацію за дорученням офіцера оперативного відділу прикордонної служби Бобкова.

На початку червня в Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки.

У липні естонська служба внутрішньої безпеки вислала ще одного громадянина Росії, який потенційно становив загрозу безпеці країни.