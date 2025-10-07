В Естонії засудили військовослужбовця, який шпигував на користь Росії

Естонія засудила до майже п’яти років ув’язнення солдата з добровільної оборонної організації, який шпигував на користь Росії.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Солдат з добровільної оборонної організації Естонії був засуджений до майже п'яти років тюремного ув'язнення за шпигунство на користь Москви після того, як його спіймали на передачі інформації про військову присутність у місті поблизу кордону з Росією.

Мова йде про Івана Дмитрієва, громадянина Естонії, який керував дронами для Оборонної ліги країни. Він уклав угоду зі слідством після свого затримання на початку цього року. Перед тим Дмитрієв протягом двох місяців працював на Федеральну службу безпеки Росії (ФСБ).

"Діяльність Дмитрієва могла бути надзвичайно шкідливою для безпеки Естонії в майбутньому", – йдеться в заяві прокуратури.

Зазначається, що Дмитрієв був безпосередньо залучений до військових навчань, спрямованих на відбиття Росії в будь-яких майбутніх конфліктах.

Правоохоронці заявляють, що ФСБ шукала інформацію про членів естонських збройних сил та місцеве життя в місті Нарва, що на кордоні з Росією.

Наприкінці травня Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.

На початку червня в Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки.

У липні естонська служба внутрішньої безпеки вислала ще одного громадянина Росії, який потенційно становив загрозу безпеці країни.