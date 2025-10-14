Премьер Эстонии считает, что российским спецслужбам все труднее действовать в стране

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что контрразведка и соответствующие механизмы работают эффективно, и что российским спецслужбам становится все труднее действовать в Эстонии, поэтому они пытаются вербовать людей на своей территории.

Об этом он сказал в интервью в радиопередаче "Особый взгляд", передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Эстонская контрразведка и другие спецслужбы сделали страну достаточно надежной. Российским службам достаточно трудно проводить операции в нашем регионе. Поэтому они пытаются компенсировать это, вербуя людей", – сказал Михал.

Он указал на большое количество таких попыток.

"Общая черта таких вербовок, как отмечали и эстонские спецслужбы, в том, что контакт с вербуемыми происходит именно на территории России. И, скажем так, наш совет уже долгое время остается неизменным: если есть хоть малейшая возможность, ни один здравомыслящий человек не должен ездить в Россию", – сказал премьер Эстонии.

По его словам, Россия прибегает ко всем возможным методам вербовки: ставит людей в затруднительное положение или создает компрометирующие ситуации, чтобы заставить их сотрудничать.

"Самый надежный способ защитить себя – не контактировать с Россией, не ездить туда и не допускать, чтобы вас втягивали в подобные ситуации. А если все же возникает сложная или компрометирующая ситуация, или появятся сомнения, необходимо обратиться в Департамент полиции безопасности – они подскажут, как действовать дальше", – заявил Михал.

На прошлой неделе Полиция безопасности Эстонии (КаПо) показала фото офицера российской ФСБ Александра Бобкова, который занимается активной вербовкой граждан страны.

7 октября суд в Эстонии признал гражданина страны Ивана Дмитриева виновным в шпионаже и содействии разведывательной деятельности.

Следствие установило, что с марта по май 2025 года Дмитриев передавал ФСБ информацию по поручению офицера оперативного отдела пограничной службы Бобкова.