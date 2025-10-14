Польща: депутат не захотів платити штраф за їзду 200 км/год, бо "запізнювався"

Польський депутат від опозиційної партії "Право і справедливість" Лукаш Мейза, якого поліція намагалась оштрафувати за їзду на швидкості понад 200 кілометрів на годину, пояснив свою поведінку поспіхом.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі Polsat News.

Мейза перепросив за перевищення швидкості і сказав, що "вчинив так, як ніколи не повинен був чинити".

Політик "ПіС" пояснив, що скористався імунітетом, аби не платити штраф на місці, оскільки процедура зайняла б багато часу, а він поспішав в аеропорт. Мейза додав, що все одно запізнився на літак.

"Я охоче сплачу цей штраф зараз, якщо буде така можливість. Я подам спеціальну заяву, і якщо виявиться, що такої можливості немає, то я, безумовно, негайно – і це я урочисто обіцяю – відмовлюся від імунітету", – сказав він.

Нагадаємо, депутата "Права і справедливості" зупинили на швидкісній автомагістралі в Нижній Сілезії за перевищення швидкості майже вдвічі і повідомили про штраф, який він відмовився прийняти.

Це не перший скандал за участю Лукаша Мейзи: на початку жовтня його покарала парламентська комісія з етики за свою поведінку стосовно сенатора Вадима Тишкевича навесні 2025 року.

Минулого тижня стало відомо, що депутат від польської правої партії "Право і справедливість" Бартош Ковнацький здав тест на наркотики після закидів щодо нібито неадекватної поведінки в Сеймі з боку речника уряду.