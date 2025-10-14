Польша: депутат не захотел платить штраф за езду 200 км/ч, потому что "опаздывал"

Польский депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Лукаш Мейза, которого полиция пыталась оштрафовать за езду на скорости более 200 километров в час, объяснил свое поведение спешкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии Polsat News.

Мейза извинился за превышение скорости и сказал, что "поступил так, как никогда не должен был поступать".

Политик "ПиС" объяснил, что воспользовался иммунитетом, чтобы не платить штраф на месте, поскольку процедура заняла бы много времени, а он спешил в аэропорт. Мейза добавил, что все равно опоздал на самолет.

"Я охотно оплачу этот штраф сейчас, если будет такая возможность. Я подам специальное заявление, и если окажется, что такой возможности нет, то я, безусловно, немедленно – и это я торжественно обещаю – откажусь от иммунитета", – сказал он.

Напомним, депутата "Права и справедливости" остановили на скоростной автомагистрали в Нижней Силезии за превышение скорости почти вдвое и сообщили о штрафе, который он отказался принять.

Это не первый скандал с участием Лукаша Мейзы: в начале октября его наказала парламентская комиссия по этике за свое поведение в отношении сенатора Вадима Тышкевича весной 2025 года.

На прошлой неделе стало известно, что депутат от польской правой партии "Право и справедливость" Бартош Ковнацкий сдал тест на наркотики после упреков относительно якобы неадекватного поведения в Сейме со стороны представителя правительства.