У Конгресі США обіцяють працювати над тим, щоб Трамп отримав "нобелівку" у 2026 році

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон оголосив про запуск глобальної ініціативи, в межах якої спікери парламентів світу спільно номінують Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон сказав на пресконференції у Вашингтоні у вівторок.

Спікер сказав, що разом зі своїм візаві з Ізраїлю розпочне "спільний проєкт, щоб об'єднати спікерів і президентів парламентів усього світу, аби ми спільно номінували президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру наступного року".

"Ніхто ніколи не заслуговував на цю премію більше, і це об'єктивний факт", – додав Джонсон, сказавши, що деталі кампанії будуть відомі найближчими тижнями.

Нобелівська премія миру за 2025 рік, особливу увагу до якої було прикуто через бажання президента США Дональда Трампа її отримати, дісталась Марії Коріні Мачадо з Венесуели.

У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир".

Після цього Трамп сказав, що провів телефонну розмову з Мачадо і не просив її віддати Нобелівську премію.