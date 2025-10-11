Трамп розповів про розмову з лауреаткою Нобелівської премії: не просив віддати нагороду

Президент США Дональд Трамп розповів, що мав розмову з лауреаткою цьогорічної Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо.

Про це повідомляє CNN, інформує "Європейська правда".

Манчадо раніше в інтерв'ю іспанській газеті El Pais сказала, що розмовляла з президентом США, але відмовилася надати подробиці їхньої розмови.

Згодом Трамп підтвердив, що говорив з Манчадо, додавши, що вона була "дуже приємною" під час розмови.

"Людина, яка фактично отримала Нобелівську премію, зателефонувала мені сьогодні і сказала: "Я приймаю цю нагороду на вашу честь, тому що ви дійсно її заслужили", – сказав президент США.

Він назвав ці слова Манчадо "дуже приємним жестом".

"Я не сказав: "Тоді дайте її мені", хоча, думаю, вона могла б це зробити. Вона була дуже приємною", – додав Трамп.

Нобелівська премія миру за 2025 рік, особливу увагу до якої було прикуто через бажання президента США Дональда Трампа її отримати, дісталась Марії Коріні Мачадо з Венесуели.

У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир".