Нобелівська премія миру дісталась не Трампу

Нобелівська премія миру за 2025 рік, особливу увагу до якої було прикуто через бажання президента США Дональда Трампа її отримати, дісталась Марії Коріні Мачадо з Венесуели.

Про це у п’ятницю оголосив голова Нобелівського комітету Йорген Ватне Фріднес, повідомляє "Європейська правда".

Марія Коріна Мачадо відзначена Нобелівською премією миру за те, що є одним з "найвидатніших прикладів" мужності в Латинській Америці за останні роки.

Оголошуючи переможця, Ватне Фріднес сказав, що нагорода присуджується "сміливій і відданій борчині за мир – жінці, яка підтримує полум'я демократії серед все більшої темряви".

"Лауреатка премії миру Марія Коріна Мачадо продемонструвала, що інструменти демократії є також інструментами миру. Вона уособлює надію на інше майбутнє, в якому захищаються основні права громадян і чути їхні голоси", – заявив Нобелівський комітет у соцмережі Х.

Як повідомлялося, норвезькі політики готуються до непередбачуваних наслідків для відносин країни зі США, якщо американський президент Дональд Трамп не отримає Нобелівську премію миру, яку він так хоче.

Як відомо, Трамп неодноразово говорив, що завдяки йому у світі вдалось покласти край кільком збройним конфліктам, і натякав, що заслуговує на Нобелівську премію миру.

Раніше повідомляли, що в липні президент США несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також своє прагнення отримати Нобелівську премію миру.



