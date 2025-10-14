В Конгрессе США обещают работать над тем, чтобы Трамп получил "нобелевку" в 2026 году

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон объявил о запуске глобальной инициативы, в рамках которой спикеры парламентов мира совместно номинируют Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джонсон сказал на пресс-конференции в Вашингтоне во вторник.

Спикер сказал, что вместе со своим визави из Израиля начнет "совместный проект, чтобы объединить спикеров и президентов парламентов всего мира, чтобы мы совместно номинировали президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в следующем году".

"Никто никогда не заслуживал эту премию больше, и это объективный факт", – добавил Джонсон, сказав, что детали кампании будут известны в ближайшие недели.

Нобелевская премия мира за 2025 год, к которой было приковано особое внимание из-за желания президента США Дональда Трампа ее получить, досталась Марии Корини Мачадо из Венесуэлы.

В Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира".

После этого Трамп сказал, что провел телефонный разговор с Мачадо и не просил ее отдать Нобелевскую премию.