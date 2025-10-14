У Латвії скоротиться фінансова підтримка українських біженців

Уряд Латвії у вівторок затвердив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають відмову від деяких заходів підтримки, зокрема допомоги для початку роботи і самозайнятості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, цього року зберігається відносно стабільний потік громадян України, і в середньому щомісяця на отримання статусу тимчасового захисту в Латвії реєструються 500-600 осіб. Водночас потік українців, які прибувають, набагато менший, ніж у перші роки війни.

У 2025 році значно збільшилася кількість осіб, чий статус тимчасового захисту в Латвії анулювали, оскільки вони не подали заяву на отримання нової посвідки на проживання протягом місяця після закінчення терміну дії візи або тимчасової посвідки на проживання.

Ситуація на ринку праці для громадян України поступово поліпшується. За даними Міністерства фінансів, у червні цього року в трудових відносинах перебували 9909 українців. Починаючи з 2022 року кількість працевлаштованих українців і розмір їхніх доходів поступово зростають.

На реалізацію плану заходів підтримки 2025 року Кабінет міністрів виділив 65 млн євро, а 2026 року – 39,7 млн євро.

З урахуванням скорочення фінансування необхідно переглянути кошик заходів підтримки та послуг, які надаватимуться цивільному населенню України.

Наразі латвійська держава забезпечує громадянину України, який розпочинає трудову діяльність або стає самозайнятою особою, одноразову допомогу для початку трудової діяльності в розмірі однієї мінімальної місячної зарплати.

З урахуванням того, що українці беруть участь у латвійському ринку праці та займаються господарською діяльністю, а також наявність інших загальних механізмів підтримки зайнятості, продовження підтримки втратило актуальність, вважають у міністерстві.

Водночас громадяни України зберігають право на послуги Державного агентства зайнятості в тому ж обсязі, що й громадяни Латвії.

Законопроєкт передбачає, що надалі громадяни України матимуть такі самі пільги на проїзд субсидованими регіональними маршрутами, як і інші категорії пільговиків. Законопроєкт передбачає, що в майбутньому громадяни України не звільнятимуться від пацієнтського внеску при отриманні медичних послуг.

Водночас громадяни України збережуть право на отримання фінансованих державою медичних послуг у тому самому обсязі, що й особи, застраховані в Латвії в рамках державного обов'язкового страхування, тобто в тому самому порядку та обсязі, в якому ці послуги надають іншим жителям Латвії.

Законопроєкт передбачає, що надалі громадянам України більше не покриватимуться витрати на реєстрацію тварин і дотримання обов'язкових санітарних вимог.

Поправки до закону ще має ухвалити парламент.

