В Латвии сократится финансовая поддержка украинских беженцев

Правительство Латвии во вторник утвердило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают отказ от некоторых мер поддержки, в частности помощи для начала работы и самозанятости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как сообщает Министерство внутренних дел, в этом году сохраняется относительно стабильный поток граждан Украины, и в среднем ежемесячно на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируются 500-600 человек. В то же время поток прибывающих украинцев намного меньше, чем в первые годы войны.

В 2025 году значительно увеличилось количество лиц, чей статус временной защиты в Латвии аннулировали, поскольку они не подали заявление на получение нового вида на жительство в течение месяца после окончания срока действия визы или временного вида на жительство.

Ситуация на рынке труда для граждан Украины постепенно улучшается. По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях находились 9909 украинцев. Начиная с 2022 года количество трудоустроенных украинцев и размер их доходов постепенно растут.

На реализацию плана мер поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн евро, а в 2026 году – 39,7 млн евро.

С учетом сокращения финансирования необходимо пересмотреть корзину мер поддержки и услуг, которые будут предоставляться гражданскому населению Украины.

Сейчас латвийское государство обеспечивает гражданину Украины, который начинает трудовую деятельность или становится самозанятым лицом, единовременное пособие для начала трудовой деятельности в размере одной минимальной месячной зарплаты.

С учетом того, что украинцы участвуют в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение поддержки потеряло актуальность, считают в министерстве.

В то же время граждане Украины сохраняют право на услуги Государственного агентства занятости в том же объеме, что и граждане Латвии.

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем граждане Украины будут иметь такие же льготы на проезд субсидированными региональными маршрутами, как и другие категории льготников. Законопроект предусматривает, что в будущем граждане Украины не будут освобождаться от пациентского взноса при получении медицинских услуг.

В то же время граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в Латвии в рамках государственного обязательного страхования, то есть в том же порядке и объеме, в котором эти услуги предоставляются другим жителям Латвии.

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем гражданам Украины больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований.

Поправки к закону еще должен принять парламент.

