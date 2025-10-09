Половина поляків вважає завеликою допомогу біженцям з України

Половина поляків вважає, що допомога біженцям з України з боку Польщі є занадто великою, майже стільки ж виступають проти прийняття українських біженців.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Polsat News, про це свідчить опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS).

Опитування CBOS показує, що за останні пів року ставлення поляків до прийому українських біженців знову дещо погіршилося, що відповідає тенденції, яка спостерігається з невеликими перервами з середини 2023 року.

Частка голосів на підтримку прийому біженців з України в Польщі є найнижчою (48%), а голосів проти – найвищою (45%) з часу, коли CBOS почав ставити це питання респондентам, тобто з 2014 року.

Крім того, згідно з опитуванням, у польському суспільстві зараз переважає думка, що допомога, яку Польщі пропонує біженцям з України, є занадто великою (50%), хоча лише дещо менший відсоток опитаних вважає, що її масштаб є відповідним (46%).

Більшість поляків також вважає, що доступ до таких пільг і послуг, як 800 плюс або безкоштовна медична допомога, повинні мати тільки ті українці, які працюють і платять податки в Польщі (58%).

Кожен четвертий опитаний заявив, що крім роботи та сплати податків у Польщі, українці, які отримують доступ до цих послуг, повинні також мати статус біженця (25%). Кожен дванадцятий вважає, що українці в Польщі взагалі не повинні користуватися такими пільгами (8%).

Раніше опитування у Польщі засвідчило, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників.

