Заместитель председателя фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер продолжил защищать планы поехать в Москву после критики со стороны других партий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии DPA.

Фронмайер отверг обвинения в том, что он может разгласить секретную информацию или даже совершить государственную измену во время визита в Россию, который он анонсировал на весну 2026 года.

"Я предан исключительно интересам Германии, всегда защищал их в прошлом и буду продолжать делать это в будущем в отношении каждого иностранного государства, включая Россию", – сказал он.

По мнению политика "АдН", возмущение со стороны политических конкурентов выглядит искусственным, поскольку федеральное правительство не выполняет свою работу.

"Как и другие западные главы государств и правительств, немецкие политики должны разговаривать с Россией, а не теряться в морализаторстве и абсолютно неэффективной внешней политике", – сказал Фронмайер.

34-летний Маркус Фронмайер, который родился в Румынии, но вырос и получил образование на юге Германии, считается близким доверенным лицом сопредседателя "АдН" Алис Вайдель. Он также возглавляет региональное отделение "АдН" в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

До полномасштабного российского вторжения в Украину было известно о контактах Фронмайера с РФ, его поездках в аннексированный Крым и на оккупированный Донбасс. В частности, в мае 2015 года он участвовал в конференции в Донецке.

Напомним, недавно трое депутатов парламента земли Саксония-Ангальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.

Мероприятие организовал ультраправый журнал Compact, который на некоторое время был запрещен за распространение антиконституционных взглядов.