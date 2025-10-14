У Греції кажуть, що "на крок наблизились" до визнання Палестини

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс сказав, що завершення першого етапу мирного врегулювання між Ізраїлем і ХАМАС наближає Афіни до визнання Палестинської держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Палестинської адміністрації Варсен Агабекян-Шахін Герапетрітіс сказав, що Греція "вже на крок наблизилася до своєї заявленої позиції щодо визнання Держави Палестина".

Відзначивши, що їхня зустріч відбулася на наступний день після мирного саміту в Шарм-ель-Шейху та підписання мирної угоди щодо Гази, глава грецькього МЗС назвав угоду "реальним доказом сили дипломатії".

Він наголосив, що палестинці та Палестинська адміністрація повинні бути залучені до всіх аспектів мирного плану.

"Досягнення перемир'я для припинення кровопролиття, звільнення заручників і надання масштабної гуманітарної допомоги є вирішальним першим кроком до всеосяжного врегулювання і початку політичного процесу, спрямованого на рішення на основі двох держав, засноване на відповідних резолюціях ООН, як єдиному життєздатному шляху до зміцнення миру в регіоні", – сказав міністр.

Нагадаємо, 13 жовтня Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.