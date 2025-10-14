В Греции говорят, что "на шаг приблизились" к признанию Палестины

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис сказал, что завершение первого этапа мирного урегулирования между Израилем и ХАМАС приближает Афины к признанию Палестинского государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Во время встречи с министром иностранных дел Палестинской администрации Варсен Агабекян-Шахин Герапетритис сказал, что Греция "уже на шаг приблизилась к своей заявленной позиции по признанию Государства Палестина".

Отметив, что их встреча состоялась на следующий день после мирного саммита в Шарм-эль-Шейху и подписания мирного соглашения по Газе, глава греческого МИД назвал соглашение "реальным доказательством силы дипломатии".

Он подчеркнул, что палестинцы и Палестинская администрация должны быть вовлечены во все аспекты мирного плана.

"Достижение перемирия для прекращения кровопролития, освобождения заложников и оказания масштабной гуманитарной помощи является решающим первым шагом к всеобъемлющему урегулированию и началу политического процесса, направленного на решение на основе двух государств, основанное на соответствующих резолюциях ООН, как единственном жизнеспособном пути к укреплению мира в регионе", – сказал министр.

Напомним, 13 октября Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На мероприятии также присутствовали лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.