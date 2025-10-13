Трамп і ще три країни-посередники підписали документ щодо перемир’я у Газі

Президент США Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Газа між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ввечері 13 жовтня Трамп, який перед цим відвідав Ізраїль, та інші країни-посередники – Єгипет, Катар і Туреччина – у Шарм-Ель-Шейху підписали документ, яким закріплено домовленості щодо припинення бойових дій у секторі Газа між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події присутні також лідери європейських країн.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.

Виступаючи у Кнесеті, він заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершенні війни Росії проти України.