Трамп і ще три країни-посередники підписали документ щодо перемир’я у Газі

Новини — Понеділок, 13 жовтня 2025, 20:06 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Газа між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ввечері 13 жовтня Трамп, який перед цим відвідав Ізраїль, та інші країни-посередники – Єгипет, Катар і Туреччина – у Шарм-Ель-Шейху підписали документ, яким закріплено домовленості щодо припинення бойових дій у секторі Газа між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

ЄС поновить роботу своєї цивільної місії на кордоні між Газою і Єгиптом

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події присутні також лідери європейських країн. 

Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.  

Виступаючи у Кнесеті, він заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершенні війни Росії проти України.

Трамп Близький Схід Туреччина
