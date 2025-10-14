Трамп попередив ХАМАС: якщо вони не роззброяться, їх роззброїмо ми

Президент США Дональд Трамп у вівторок сказав, що терористичне угруповання ХАМАС повинно скласти зброю в межах мирних домовленостей з Ізраїлем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм.

Трамп сказав, що ХАМАС повинен скласти зброю, "оскільки вони сказали", що зроблять це як складову ініційованого США мирного процесу з Ізраїлем.

"Якщо вони (ХАМАС. – Ред.) не роззброяться, їх роззброїмо ми. І це відбудеться швидко і, можливо, жорстоко, але вони роззброяться", – додав він.

Президент США відмовився говорити, як саме планує примусити бойовиків скласти зброю, але запевнив, що ті "знають, що я не граю в ігри".

Нагадаємо, 13 жовтня Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.