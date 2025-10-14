Трамп предупредил ХАМАС: если они не разоружатся, их разоружим мы

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что террористическая группировка ХАМАС должна сложить оружие в рамках мирных соглашений с Израилем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Белом доме во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Трамп сказал, что ХАМАС должен сложить оружие, "поскольку они сказали", что сделают это как составляющую инициированного США мирного процесса с Израилем.

"Если они (ХАМАС. – Ред.) не разоружатся, их разоружим мы. И это произойдет быстро и, возможно, жестоко, но они разоружатся", – добавил он.

Президент США отказался говорить, как именно планирует заставить боевиков сложить оружие, но заверил, что те "знают, что я не играю в игры".

Напомним, 13 октября Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На мероприятии также присутствовали лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.