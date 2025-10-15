Чи сформують в парламенті Чехії коаліцію з ультраправими і чого очікувати Україні

Лідер партії ANO, яка здобула перше місце на парламентських виборах в Чехії 3-4 жовтня, Андрей Бабіш заявив про досягнення угоди з партіями "Свобода та пряма демократія" (SPD) та "Автомобілісти за себе" про розподіл міністерських посад у новому уряді.

Відповідно до цієї угоди, вкрай важливе з точки зору України Міністерство оборони має відійти до ультраправої партії SPD, яка напряму заявляла про необхідність припинення підтримки України.

Своєю чергою кандидатура "Автомобілістів" на посаду глави Міністерства зовнішніх справ виявилася дуже скандальною та контроверсійною.

Докладніше про те, як переможці парламентських виборів в Чехії збирають коаліцію і чи загрожуватиме новий уряд відносинам з Україною, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Чехія готується до зміни влади: чи стане уряд Бабіша проблемою для України. Далі – стислий її виклад.

Напередодні парламентських виборів Андрей Бабіш заявив, що його політична сила за жодних обставин не збирається створювати коаліцію з SPD – ультраправою партією, що має імідж екстремістів.

Втім, тільки-но результати виборів були оголошені і стало зрозуміло, що партія Бабіша не зможе сформувати парламентську більшість без SPD – про попередню обіцянку відразу забули.

Сумарно SPD та "Автомобілісти" матимуть лише 28 мандатів – майже в три рази менше, аніж ANO. Натомість посад у потенційному уряді вони можуть отримати майже стільки, скільки партія-переможець.

Існує версія, що Бабіш свідомо пішов на формування уряду, який не має шансів на затвердження. Для того щоб потім змусити коаліційних партнерів зменшити свої вимоги.

Нагадаємо, президент Петр Павел заявляв, що не дасть згоди на створення уряду, який виступає за вихід Чехії з ЄС та НАТО, а також за припинення підтримки України.

Кадрові ініціативи "Автомобілістів" виявилися вкрай неоднозначними, що грає на руку Бабішу. Після президентської відмови лідер ANO матиме всі підстави закликати коаліційних партнерів переглянути свої домовленості, в тому числі – суттєво обмеживши свій вплив на уряд.

Або переконати партнерів замість формальної коаліції обмежитися підтримкою уряду меншості ANO, пообіцявши їм натомість лише парламентські посади.

Репутаційні скандали – далеко не єдина проблема, що заважає формуванню нового уряду Чехії.

Зокрема, вже відомо, що щонайменше 5 із 15 майбутніх депутатів, що пройшли за квотою SPD і є представниками інших ультраправих партій, виступають категорично проти створення коаліції з партією Бабіша. А без цих голосів коаліція матиме лише 103 мандати при необхідному мінімумі в 101 голос.

А на додачу – в самій партії SPD зріє опозиція лідеру Томіо Окамурі, якого звинувачують у незадовільному результаті на останніх парламентських виборах.

Усе це робить потенційну коаліцію ANO, SPD та "Автомобілістів" вкрай нестабільною. А разом із тим – збільшує ймовірність сценарію уряду меншості.

Це – найбільш бажаний для Києва сценарій, який гарантуватиме, що загалом підтримка Чехією України залишиться без істотних змін.

Робота новообраного парламенту Чехії розпочнеться лише 3 листопада. І скоріш за все, весь цей час триватимуть дискусії про формат нової коаліції та майбутнього уряду.

А відповідно, параметри нового уряду можуть зазнати радикальних змін.

І є підстави сподіватися, що врешті-решт цей уряд виявиться набагато більш прозахідним та демократичним, аніж він виглядає зараз.

