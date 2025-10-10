У Чехії партнери в майбутній коаліції домовились про розподіл міністерств

Лідери чеських партій ANO, "Автомобілісти" та SPD, які ведуть переговори про формування коаліції, у пʼятницю погодили розподіл міністерських портфелів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Домовленість передбачає, що рух ANO Андрея Бабіша отримає девʼять міністерств, праві "Автомобілісти" – чотири, а ультраправий SPD – три.

Серед іншого, "Автомобілістам" дістануться Міністерства закордонних справ, культури, охорони навколишнього середовища та новостворене Міністерство спорту і профілактики.

Партія SPD повинна отримати Міністерства оборони, сільського господарства та транспорту.

Решта міністерських посад залишаться за ANO. Це зокрема міністри промисловості та торгівлі, фінансів, охорони здоров'я, праці та соціальних справ, освіти, юстиції, місцевого розвитку та внутрішніх справ.

Також очікується, що представник ANO обійме посаду премʼєр-міністра – найімовірніше, це буде лідер руху Андрей Бабіш.

Лідер партії ANO Андрей Бабіш, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії, казав, що розраховує завершити переговори про формування коаліції до початку листопада.

Раніше президент Чехії Петр Павел дав зрозуміти, що не підтримує входження в уряд SPD, відомої євроскептичною та антинатівською риторикою, а також закликами припинити допомогу Україні.

