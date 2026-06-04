Сербські спецслужби радять президенту не їхати до Чорногорії на саміт з лідерами ЄС

Агентство безпеки та інформації Сербії (BIA) застерегло президента Александара Вучича від візиту до Чорногорії 5 червня, де має відбутися в саміт лідерів Європейського Союзу та балканських країн, посилаючись на загрози безпеці.

Про це повідомляє агенція Reuters, пише "Європейська правда".

BIA у середу пізно ввечері заявило, що поїздка Вучича до Чорногорії становить високий ризик для безпеки через "ворожу діяльність іноземних спецслужб та присутність там злочинного клану".

У п’ятницю президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн мають прибути до прибережного чорногорського міста Тиват, щоб зустрітися з лідерами шести країн Західних Балкан та обговорити їхній прогрес на шляху до членства в ЄС.

Спікерка парламенту Сербії Ана Брнабич заявила, що Вучич планував поїхати на саміт та провести низку зустрічей попри попередження спецслужб.

Застереження пролунало після того, як у середу Чорногорія повернула літак з 87 громадянами Сербії, який приземлився в Тиваті. У Подгориці заявили, що пасажири рейсу становлять загрозу безпеці напередодні саміту ЄС-Західні Балкани.

За інформацією ЗМІ, частина пасажирів мала виконувати завдання з "неформального убезпечення" президента Сербії під час його перебування в Тиваті.

У середу ввечері Сербія запровадила посилений контроль на кордоні з Чорногорією, що призвело до утворення довгих черг на пунктах пропуску.

Відносини між двома країнами загострилися через зв'язки Подгориці з Косово, а також через вплив Белграда на внутрішньополітичні питання через церкву та політсили, пов'язані з партією Вучича.

Чорногорія, член НАТО, здобула незалежність у 2006 році після розірвання союзу із Сербією. На відміну від Белграда, вона запровадила санкції проти Росії, узгодивши свою зовнішню політику з Європейським Союзом.

У травні президент Сербії Александар Вучич заявив, що отримав запрошення взяти участь у тому, що він назвав "гламурним святкуванням" 20-ї річниці незалежності Чорногорії, але що "звичайно ж, він не братиме в ньому участі".

У березні президент Хорватії Зоран Міланович скасував саміт країн Західних Балкан, який мав відбутися у травні, через заяви свого сербського колеги, які, на його думку, становлять загрозу регіональній стабільності.