Литовський міністр назвав "марною тратою часу" дискусії щодо транзиту добрив з Білорусі

Міністр транспорту Литви Юрас Тамінскас назвав обговорення відновлення транзиту білоруських калійних добрив "марною тратою часу", незважаючи на повідомлення про те, що США закликають уряди країн регіону переглянути обмеження.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тамінскас, санкції Європейського Союзу залишаються в силі і навряд чи будуть скасовані найближчим часом.

"Санкції ЄС діють і залишаються в силі до наступного лютого. Минулого року, під час обговорень щодо білоруських добрив, я сказав, що на 100% впевнений у продовженні санкцій. Не варто витрачати час на порожні балачки чи спекуляції щодо транспортування добрив", – сказав він.

Міністр розповів, що особисто не стикався з будь-яким тиском з метою відновлення транзиту білоруських товарів через Литву.

"Я не відчував жодного тиску і не отримував жодних листів. Якщо інші отримували листи або відчували тиск, їм слід розповісти, з яким саме тиском вони стикаються", – додав він.

ЗМІ раніше повідомили, що США тиснуть на Україну, вимагаючи зняття обмежень щодо білоруських добрив, які є важливими для фінансування режиму Александра Лукашенка.

Також були повідомлення, що Литва визнала тиск з боку США щодо білоруських добрив, однак згодом у МЗС заперечили, що міністр визнавав цей тиск.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає неможливим послаблення санкцій щодо білоруського виробника калійних добрив "Білоруськалій" і наполягає на потребі посилення санкційного тиску.