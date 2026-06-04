Прем'єр Ізраїлю порівняв розбіжності з Трампом із сімейними суперечками

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу визнав, що між ним і президентом США Дональдом Трампом існують розбіжності, однак додав, що у головних питаннях їхні думки збігаються.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Нетаньягу заявив в інтерв’ю CNBC News.

Ізраїльський прем’єр зазначив, що хоча у них з Трампом іноді виникають "тактичні розбіжності", вони "досягають згоди з основних питань".

До них належать запобігання отриманню Іраном ядерної зброї та загрози її застосування щодо Ізраїлю, сказав він.

"Іноді у нас, як і в найкращих сім’ях, виникають такі тактичні розбіжності. Але ми завжди знаходимо спосіб їх врегулювати, і робимо це як добрі друзі", – зазначив Нетаньягу.

За його словами, вони з Трампом можуть "не погоджуватися вранці", а до полудня знайти спільну мову.

Раніше ЗМІ писали, що після ударів Армії оборони Ізраїлю по Лівану президент США вилаяв ізраїльського прем’єра під час телефонної розмови.

Згодом Трамп підтвердив, що вилаявся на Нетаньягу, оскільки "трохи роздратований тим, що він постійно воює з Ліваном".