Франція взяла під варту російського капітана танкера "тіньового флоту"

Франція взяла під варту громадянина Росії, капітана танкера "тіньового флоту" Tagor, захопленого у неділю французькими військовими; йому загрожує рік ув’язнення та штраф.

Про це повідомляє Le Figaro, передає "Європейська правда".

Капітана танкера, перехопленого в Атлантичному океані французьким флотом, було взято під варту у вівторок, 2 червня, повідомив прокурор Бреста Стефан Келленбергер.

Громадянину Росії загрожує рік ув'язнення та штраф у розмірі 150 000 євро за плавання без прапора та відмову виконувати накази в морі. Крім того, йдеться про можливу конфіскацію судна. Танкер, пришвартований в затоці Дуарнене, буде затримано до завершення розслідування.

Судновласнику, особу якого досі встановлюють, можуть загрожувати такі ж покарання.

За словами прокурора, капітан судна відмовився виконувати накази французьких військових, що спонукало їх взяти танкер під контроль.

Зазначається, що підсанкційне судно неодноразово змінювало свій прапор, зокрема, ходило під стягами Мадагаскару, Маршаллових Островів та Панами.

Як повідомлялося, перехоплення нафтового танкера "тіньового флоту" РФ Tagor відбулося в неділю на відстані понад 400 морських миль (740 кілометрів) на захід від крайньої точки Бретані.

Судно вийшло з порту російського Мурманська під фальшивим прапором Камеруну і прямувало до Лімбе, портового міста на заході цієї африканської країни.

Велика Британія допомогла французьким військовим перехопити цей нафтовий танкер.

У Кремлі назвали незаконним затримання Францією підсанкційного танкера, що прямував з Росії.

Це вже четвертий випадок перехоплення Францією суден "тіньового флоту" РФ. Попередні три танкери були затримані, а потім змогли продовжити шлях після сплати штрафів.