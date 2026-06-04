Поліція Чехії підтвердила, що митрополит РПЦ Іларіон перевозив кокаїн

У Чехії поліцейська експертиза підтвердила, що білий порошок, знайдений в автомобілі митрополита Російської православної церкви (РПЦ) Іларіона, виявився кокаїном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deník N.

Минулого тижня поліція затримала митрополита Іларіона, через два дні його відпустили, і зараз він уже перебуває в Москві, проте розслідування у Чехії триває.

Священнослужитель поїхав до Москви і вважає цей випадок провокацією.

Під час обшуку автомобіля, в якому Іларіон їхав зі своїм водієм, поліцейські знайшли три пакетики з білим порошком. Його відправили на експертизу, і зараз вже є результати.

"Ми можемо підтвердити, що експертиза довела: вилучений білий порошок – це кокаїн. Йдеться про кілька грамів, які ми знайшли в автомобілі та вилучили", – повідомила речниця поліції Мартіна Ріхтерова.

24 травня у Чехії правоохоронці зупинили авто з російським митрополитом Іларіоном, який очолює чеську гілку РПЦ, у транспортному засобі виявили невеликі контейнери з речовиною білого кольору.

Писали, що Міністерство закордонних справ Росії вважає затримання у Чехії Іларіона провокацією та вимагає його звільнення.

Чеські органи влади відпустили Іларіона без висунення проти нього звинувачень, і 30 травня він прилетів до Москви.

Іларіон, справжнє ім’я якого – Григорій Алфєєв, у 2009–2022 роках обіймав посаду керівника відділу зовнішніх зв’язків Московського патріархату Російської православної церкви і вважався одним із можливих наступників російського патріарха Кирила на чолі РПЦ.

Після відставки він служив митрополитом в Угорщині, де зіткнувся зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях та розкішному способі життя.

У грудні 2024 року керівництво Російської православної церкви звільнило Іларіона з посади в Будапешті та перевело до Карлових Вар.