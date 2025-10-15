Сформируют ли в парламенте Чехии коалицию с ультраправыми и чего ожидать Украине

Лидер партии ANO, которая заняла первое место на парламентских выборах в Чехии 3-4 октября, Андрей Бабиш заявил о достижении соглашения с партиями "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты за себя" о распределении министерских постов в новом правительстве.

Согласно этому соглашению, крайне важное с точки зрения Украины Министерство обороны должно отойти ультраправой партии SPD, которая напрямую заявляла о необходимости прекращения поддержки Украины.

В свою очередь, кандидатура "Автомобилистов" на пост главы Министерства иностранных дел оказалась очень скандальной и противоречивой.

Подробнее о том, как победители парламентских выборов в Чехии собирают коалицию и будет ли новое правительство угрожать отношениям с Украиной, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Чехия готовится к смене власти: станет ли правительство Бабиша проблемой для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Накануне парламентских выборов Андрей Бабиш заявил, что его политическая сила ни при каких обстоятельствах не собирается создавать коалицию с SPD – ультраправой партией, имеющей имидж экстремистов.

Впрочем, как только результаты выборов были объявлены и стало ясно, что партия Бабиша не сможет сформировать парламентское большинство без SPD – о предыдущем обещании сразу забыли.

В сумме SPD и "Автомобилисты" будут иметь только 28 мандатов – почти в три раза меньше, чем ANO. Зато постов в потенциальном правительстве они могут получить почти столько же, сколько партия-победитель.

Существует версия, что Бабиш сознательно пошел на формирование правительства, которое не имеет шансов на утверждение. Для того чтобы потом заставить коалиционных партнеров уменьшить свои требования.

Напомним, президент Петр Павел заявлял, что не даст согласия на создание правительства, которое выступает за выход Чехии из ЕС и НАТО, а также за прекращение поддержки Украины.

Кадровые инициативы "Автомобилистов" оказались крайне неоднозначными, что играет на руку Бабишу. После президентского отказа лидер ANO будет иметь все основания призвать коалиционных партнеров пересмотреть свои договоренности, в том числе – существенно ограничив свое влияние на правительство.

Или убедить партнеров вместо формальной коалиции ограничиться поддержкой правительства меньшинства ANO, пообещав им взамен только парламентские должности.

Репутационные скандалы – далеко не единственная проблема, мешающая формированию нового правительства Чехии.

В частности, уже известно, что по меньшей мере 5 из 15 будущих депутатов, прошедших по квоте SPD и являющихся представителями других ультраправых партий, выступают категорически против создания коалиции с партией Бабиша. А без этих голосов коалиция будет иметь только 103 мандата при необходимом минимуме в 101 голос.

А в дополнение – в самой партии SPD зреет оппозиция лидеру Томио Окамуре, которого обвиняют в неудовлетворительном результате на последних парламентских выборах.

Все это делает потенциальную коалицию ANO, SPD и "Автомобилистов" крайне нестабильной. А вместе с тем – увеличивает вероятность сценария правительства меньшинства.

Это – наиболее желательный для Киева сценарий, который гарантирует, что в целом поддержка Чехией Украины останется без существенных изменений.

Работа новоизбранного парламента Чехии начнется только 3 ноября. И, скорее всего, все это время будут продолжаться дискуссии о формате новой коалиции и будущего правительства.

А соответственно, параметры нового правительства могут претерпеть радикальные изменения.

И есть основания надеяться, что в конечном итоге это правительство окажется гораздо более прозападным и демократическим, чем оно выглядит сейчас.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Чехия готовится к смене власти: станет ли правительство Бабиша проблемой для Украины.