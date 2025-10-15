Министр финансов США заявил о готовности усилить давление на Россию вместе с G7

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с другими странами G7 с целью наращивания давления на Россию.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы американского финансового ведомства, пишет "Европейская правда".

Бессент встретился 14 октября с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Во время встречи он заверил, что США готовы взаимодействовать с другими странами G7 с целью наращивания давления на Россию.

Он подчеркнул необходимость усиления давления европейскими союзниками не только на Россию, но и на любую страну, которая финансирует российскую военную машину путем закупки российской нефти.

Также Бессент подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению длительного и прочного мира.

Как известно, 13 октября украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправилась на переговоры в Соединенные Штаты. Президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя визит, рассказал, что планируют говорить также об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины.

Также стоит отметить, что за последние несколько дней Зеленский и Дональд Трамп провели два телефонных разговора, которые, в частности, касались предоставления американских крылатых ракет Tomahawk, а в пятницу президент Украины будет принят в Белом доме.