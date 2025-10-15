Естонія запускає програму навчання дорослих керуванню дронами

Міністерство оборони Естонії, Оборонна ліга та організація HK Unicorn Squad підписали меморандум про співпрацю, щоб навчати керування дронами дорослих.

Про це йдеться у заяві оборонного відомства країни, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Ханно Певкур та генерал-майор Ілмар Тамм, командувач Естонської оборонної ліги, підписали меморандум про взаєморозуміння з HK Unicorn Squad MTÜ.

Метою співпраці є популяризація навчання польотам на дронах серед населення. Певкур заявив, що дрони стануть важливою складовою майбутніх військових дій.

"Нещодавно ми розпочали навчання з використання дронів у перших естонських середніх школах. Підписаний меморандум про взаєморозуміння є ще одним кроком вперед, оскільки ми розпочнемо навчання дорослих. Це дасть громадянам можливість розвинути свої навички в галузі технологій і зробити внесок у комплексну національну оборону Естонії", – наголосив він.

Як зазначається, з метою підвищення обізнаності про використання безпілотних літальних апаратів, Ліга оборони та HK Unicorn Squad MTÜ почнуть пропонувати базову підготовку для тих, хто цікавиться технологією дронів, в рамках навчальної програми "Kuri Kotkas".

"Естонці зацікавлені в розвитку своїх навичок роботи з дронами, але не знають, з чого почати. Kuri Kotkas – це навчальна програма, розроблена в першу чергу для початківців", – сказав Тааві Котка, засновник HK Unicorn Squad.

За його словами, завдяки практичним льотним вправам охочі зможуть навчитися основам використання дронів у військовому контексті.

Зазначимо, у червні в Естонії розпочалися курси військового застосування дронів для добровольців, які ведуть українські інструктори.

А у вересні писали, що на кордоні з Росією Міністерство оборони Литви відкрило першу з дев'яти шкіл по всій країні, де дітей віком від 10 років і дорослих навчатимуть керувати дронами, а також збирати та програмувати їх.