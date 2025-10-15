Эстония запускает программу обучения взрослых управлению дронами

Министерство обороны Эстонии, Оборонная лига и организация HK Unicorn Squad подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы обучать управлению дронами взрослых.

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства страны, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Ханно Певкур и генерал-майор Илмар Тамм, командующий Эстонской оборонной лигой, подписали меморандум о взаимопонимании с HK Unicorn Squad MTÜ.

Целью сотрудничества является популяризация обучения полетам на дронах среди населения. Певкур заявил, что дроны станут важной составляющей будущих военных действий.

"Недавно мы начали обучение с использованием дронов в первых эстонских средних школах. Подписанный меморандум о взаимопонимании является еще одним шагом вперед, поскольку мы начнем обучение взрослых. Это даст гражданам возможность развить свои навыки в области технологий и внести вклад в комплексную национальную оборону Эстонии", – подчеркнул он.

Как отмечается, с целью повышения осведомленности об использовании беспилотных летательных аппаратов, Лига обороны и HK Unicorn Squad MTÜ начнут предлагать базовую подготовку для тех, кто интересуется технологией дронов, в рамках учебной программы "Kuri Kotkas".

"Эстонцы заинтересованы в развитии своих навыков работы с дронами, но не знают, с чего начать. Kuri Kotkas – это учебная программа, разработанная в первую очередь для начинающих", – сказал Таави Котка, основатель HK Unicorn Squad.

По его словам, благодаря практическим летным упражнениям желающие смогут научиться основам использования дронов в военном контексте.

Отметим, в июне в Эстонии начались курсы военного применения дронов для добровольцев, которые ведут украинские инструкторы.

А в сентябре писали, что на границе с Россией Министерство обороны Литвы открыло первую из девяти школ по всей стране, где детей в возрасте от 10 лет и взрослых будут обучать управлять дронами, а также собирать и программировать их.