У Єврокомісії хочуть більше контролювати оборонні проєкти країн-членів

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав до посилення моніторингу та нагляду за європейськими оборонними проєктами, оскільки наразі деякі ініціативи країн ЄС стикаються з труднощами.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кубілюса наводить Euractiv.

Наголосивши на "різкому контрасті" з проєктами, координованими ЄС, такими як європейські космічні ініціативи Galileo і Copernicus, Кубілюс сказав, що Єврокомісія повинна сприяти і координувати майбутні флагманські проєкти, навіть якщо "держави-члени відіграватимуть провідну роль".

"Досі було лише кілька дуже успішних прикладів, коли оборонні проєкти кількох держав-членів було успішно реалізовано спільно", – зазначив він.

Багато спільних європейських військових проєктів наразі реалізуються в рамках Постійного структурованого співробітництва (PESCO).

Видання зазначає, що коментарі Кубілюса можна інтерпретувати так, що він хотів би бачити структуру, аналогічну PESCO, але з більшими зобов'язаннями з моніторингу та звітності перед комісією для майбутніх європейських флагманських проєктів.

Найпомітнішим проєктом, який ледве просувається вперед, є європейський винищувач нового покоління (FCAS) вартістю 100 млрд євро, в якому як партнери беруть участь Франція, Німеччина та Іспанія.

Головний підрядник Франції, Dassault Aviation, вважав за краще б розробити винищувач нового покоління самостійно, чому протистоїть німецька компанія Airbus Defence.

Хоча і не настільки відомий, наземний аналог цього проєкту – франко-німецький танк нового покоління (MGCS) – стикається з аналогічними проблемами.

Нагадаємо, 16 жовтня колегія Єврокомісії має ухвалити "дорожню карту" щодо оборонної готовності Європейського Союзу.