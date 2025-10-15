В Еврокомиссии хотят больше контролировать оборонные проекты стран-членов

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал к усилению мониторинга и надзора за европейскими оборонными проектами, поскольку сейчас некоторые инициативы стран ЕС сталкиваются с трудностями.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кубилюса приводит Euractiv.

Подчеркнув "резкий контраст" с проектами, координируемыми ЕС, такими как европейские космические инициативы Galileo и Copernicus, Кубилюс сказал, что Еврокомиссия должна способствовать и координировать будущие флагманские проекты, даже если "государства-члены будут играть ведущую роль".

"До сих пор было лишь несколько очень успешных примеров, когда оборонные проекты нескольких государств-членов были успешно реализованы совместно", – отметил он.

Многие совместные европейские военные проекты сейчас реализуются в рамках Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO).

Издание отмечает, что комментарии Кубилюса можно интерпретировать так, что он хотел бы видеть структуру, аналогичную PESCO, но с большими обязательствами по мониторингу и отчетности перед комиссией для будущих европейских флагманских проектов.

Самым заметным проектом, который едва продвигается вперед, является европейский истребитель нового поколения(FCAS) стоимостью 100 млрд евро, в котором в качестве партнеров участвуют Франция, Германия и Испания.

Главный подрядчик Франции, Dassault Aviation, предпочел бы разработать истребитель нового поколения самостоятельно, чему противостоит немецкая компания Airbus Defence.

Хотя и не столь известный, наземный аналог этого проекта – франко-немецкий танк нового поколения (MGCS) – сталкивается с аналогичными проблемами.

Напомним, 16 октября коллегия Еврокомиссии должна принять"дорожную карту" по оборонной готовности Европейского Союза.