В ЄС попереджають США, що агресія Росії "шкідлива для бізнесу"

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що розв’язана РФ війна проти України шкідлива для американського бізнесу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву єврокомісара наводить Sky News.

Домбровскіс зазначив, що американські компанії вклали значні кошти в Європу, і їхні прибутки страждають від невизначеності, спричиненої агресією РФ проти України.

"Агресія Путіна, його погрози, жорстокі ракетні удари й атаки безпілотників Shahed по цивільному населенню, гібридні атаки на критично важливу інфраструктуру тощо – все це не тільки огидні злочини і моральне неподобство, а й шкідливо для бізнесу", – сказав він.

За словами єврокомісара, ці атаки є "джерелом глибокої невизначеності", а також "впливають на фінансові результати".

"Це важливий фактор, який повинні враховувати американські політики, відповідальні за зовнішню політику", – підкреслив він.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові взаємодіяти з іншими країнами G7 з метою нарощування тиску на Росію.

А президент США Дональд Трамп раніше казав, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО, і якщо вони припинять купувати російську нафту.