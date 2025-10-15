В ЕС предупреждают США, что агрессия России "вредна для бизнеса"

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что развязанная РФ война против Украины вредна для американского бизнеса.

Как сообщает "Европейская правда", заявление еврокомиссара приводит Sky News.

Домбровскис отметил, что американские компании вложили значительные средства в Европу, и их доходы страдают от неопределенности, вызванной агрессией РФ против Украины.

"Агрессия Путина, его угрозы, жестокие ракетные удары и атаки беспилотников Shahed по гражданскому населению, гибридные атаки на критически важную инфраструктуру и другое – все это не только отвратительные преступления и моральное безобразие, но и вредно для бизнеса", – сказал он.

По словам еврокомиссара, эти атаки являются "источником глубокой неопределенности", а также "влияют на финансовые результаты".

"Это важный фактор, который должны учитывать американские политики, ответственные за внешнюю политику", – подчеркнул он.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с другими странами G7 с целью наращивания давления на Россию.

А президент США Дональд Трамп ранее говорил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО, и если они прекратят покупать российскую нефть.