ІТ-коаліція домовилася прискорити закупівлі технологій для Сил оборони

У Швеції ІТ-коаліція домовилася про нові шляхи прискорення закупівель технологій для української армії та про додаткове фінансування цифровізації сектору оборони.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві, у Стокгольмі відбулось 11-те засідання ІТ-коаліції, яка є інструментом цільової підтримки проєктів цифровізації та закупівель технологій для ЗСУ.

Учасники зустрічі домовились про нові шляхи прискорення закупівель технологій для української армії та про додаткове фінансування цифровізації сектору оборони.

Як передає Міноборони, під час засідання представники українського оборонного відомства та ЗСУ розповіли партнерам про еволюцію системи зв’язку в армії, інтеграцію бойової системи DELTA та її роль у підтримці процесів ISTAR.

Зазначається, що з моменту створення у вересні 2023 року ІТ-коаліція вже залучила понад 1,2 млрд євро для розвитку технологічної спроможності ЗСУ.

ІТ-коаліція була сформована у межах формату "Рамштайн", що надає Україні оборонну підтримку.

До неї приєднались Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

У серпні писали, що Міністерство оборони України отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання загальною вартістю 10 млн, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія.