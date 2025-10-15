ІТ-коалиция договорилась ускорить закупки технологий для Сил обороны

В Швеции ИТ-коалиция договорилась о новых путях ускорения закупок технологий для украинской армии и о дополнительном финансировании цифровизации сектора обороны.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве, в Стокгольме состоялось 11-е заседание ИТ-коалиции, которая является инструментом целевой поддержки проектов цифровизации и закупок технологий для ВСУ.

Участники встречи договорились о новых путях ускорения закупок технологий для украинской армии и о дополнительном финансировании цифровизации сектора обороны.

Как передает Минобороны, во время заседания представители украинского оборонного ведомства и ВСУ рассказали партнерам об эволюции системы связи в армии, интеграции боевой системы DELTA и ее роли в поддержке процессов ISTAR.

Отмечается, что с момента создания в сентябре 2023 года ИТ-коалиция уже привлекла более 1,2 млрд евро для развития технологического потенциала ВСУ.

ИТ-коалиция была сформирована в рамках формата "Рамштайн", который предоставляет Украине оборонную поддержку.

К ней присоединились Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.

В августе писали, что Министерство обороны Украины получило от IT-коалиции очередную поставку оборудования общей стоимостью 10 млн, которую профинансировали Люксембург, Ирландия, Бельгия и Эстония.