В Іспанії прем’єр і лідер опозиції влаштували суперечку в парламенті

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес і лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо влаштували суперечку в парламенті, обмінявшись взаємними звинуваченнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Зокрема, Фейхоо дорікнув Санчесу, що "поки його оточення набиває собі кишені", "іспанці рахують копійки, а сім'ї ледве наповнюють свої продуктові візки наприкінці місяця".

Він зазначив, що Іспанія втомилася "платити за його корупцію, його некомпетентність і привілеї його людей".

У відповідь Санчес нагадав про "чорну касу" Народної партії, розкритикувавши мовчання Фейхоо з приводу таких питань, як позиція глави мадридського відділення партії Ісабель Діас Аюсо з питання про аборти.

Він також додав, що очолює один із найдостойніших і найефективніших урядів у Європі.

Оточення Педро Санчеса зіштовхнулось зі звинуваченнями в корупції, що спонукало опозицію вимагати його відставки.

