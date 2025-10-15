В Испании премьер и лидер оппозиции устроили перепалку в парламенте

Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо устроили спор в парламенте, обменявшись взаимными обвинениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

В частности, Фейхоо упрекнул Санчеса, что "пока его окружение набивает себе карманы", "испанцы считают копейки, а семьи едва наполняют свои продуктовые тележки в конце месяца".

Он отметил, что Испания устала "платить за его коррупцию, его некомпетентность и привилегии его людей".

В ответ Санчес напомнил о "черной кассе" Народной партии, раскритиковав молчание Фейхоо по поводу таких вопросов, как позиция главы мадридского отделения партии Исабель Диас Аюсо по вопросу об абортах.

Он также добавил, что возглавляет одно из самых достойных и эффективных правительств в Европе.

Окружение Педро Санчеса столкнулось с обвинениями в коррупции, что побудило оппозицию требовать его отставки.

