Естонія запровадила санкції проти росіян за судове переслідування директорки музею

Міністерство закордонних справ Естонії наклало санкції на двох росіян за судове переслідування директорки Нарвського музею Марії Сморжевських-Смирнової.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

У середу, 15 жовтня, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підписав рішення про введення санкцій проти двох осіб, причетних до політично мотивованих судових переслідувань, порушень міжнародного права, підриву суверенітету Естонії та придушення демократичних цінностей і прав людини.

"Коли наших людей, які наважуються протистояти темряві та жорстокості кривавого режиму Путіна, переслідують, це матиме наслідки", – сказав Тсахкна.

Він зазначив, що санкції будуть накладені на прокурора Людмилу Баландіну та суддю Дмитра Гордєєва.

Глава МЗС Естонії зазначив, що і Баландіна, і Гордєєв несуть пряму відповідальність за судове переслідування Сморжевських-Смирнової.

"Обидва вони роками сприяли поширенню російської пропаганди, зміцненню репресивного режиму Путіна та порушенню свободи слова і прав людини", – акцентував він.

Санкції набудуть чинності в середу і заборонять росіянам в'їзд до Естонії.

Нагадаємо, у 2022 році з території Нарвського музею вивезли пам’ятник Леніну, який перебував там із 1993 року, а в самому місті – ще з 1957-го, його планують перемістити до Естонського історичного музею в Таллінні.

У травні 2025 року музей естонського міста Нарва розмістив на кордоні з Росією великий плакат, що ставить знак рівності між лідером РФ Владіміром Путіним і лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.