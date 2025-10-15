Эстония ввела санкции против россиян за судебное преследование директора музея

Министерство иностранных дел Эстонии наложило санкции на двух россиян за судебное преследование директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

В среду, 15 октября, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подписал решение о введении санкций против двух лиц, причастных к политически мотивированным судебным преследованиям, нарушениям международного права, подрыву суверенитета Эстонии и подавлению демократических ценностей и прав человека.

"Когда наших людей, которые осмеливаются противостоять тьме и жестокости кровавого режима Путина, преследуют, это будет иметь последствия", – сказал Тсахкна.

Он отметил, что санкции будут наложены на прокурора Людмилу Баландину и судью Дмитрия Гордеева.

Глава МИД Эстонии отметил, что и Баландина, и Гордеев несут прямую ответственность за судебное преследование Сморжевских-Смирновой.

"Оба они годами способствовали распространению российской пропаганды, укреплению репрессивного режима Путина и нарушению свободы слова и прав человека", – подчеркнул он.

Санкции вступят в силу в среду и запретят россиянам въезд в Эстонию.

Напомним, в 2022 году с территории Нарвского музея вывезли памятник Ленину, который находился там с 1993 года, а в самом городе – еще с 1957-го, его планируют переместить в Эстонский исторический музей в Таллинне.

В мае 2025 года музей эстонского города Нарва разместил на границе с Россией большой плакат, который ставит знак равенства между лидером РФ Владимиром Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.