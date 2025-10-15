Бельгія та Нідерланди підпишуть угоду про закупівлю систем ППО NASAMS

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що уряди Бельгії та Нідерландів підпишуть угоду про системи протиповітряної оборони.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У середу, 15 жовтня, Франкен заявив, що Бельгія та Нідерланди підпишуть угоду про системи ППО.

"Це буде система NASAMS, норвезька система. Ми придбаємо NASAMS для захисту нашого повітряного простору", – сказав він.

Він додав, що Бельгія, яка нещодавно розпочала розслідування щодо кількох безпілотників, що пролетіли над військовою базою, якомога швидше отримає додаткові системи протидії безпілотникам та їх виявлення.

Нещодавно писали, що одна з найбільших європейських компаній – Thales Belgium – з виробництва засобів протиповітряної оборони заявила, що над її секретними об’єктами все частіше літають безпілотники, а відтак – вона вимагає чітких правил щодо їхнього блокування або збивання.

Впродовж останніх тижнів у повітряному просторі низки країн НАТО фіксували невідомі безпілотники. Зокрема, пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Після цього влада німецької федеральної землі Баварія зробила крок до того, щоб надати дозвіл поліції збивати невідомі дрони.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц казав, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.