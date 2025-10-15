Укр Рус Eng

Бельгия и Нидерланды подпишут соглашение о закупке систем ПВО NASAMS

Новости — Среда, 15 октября 2025, 13:28 — Уляна Кричковская

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что правительства Бельгии и Нидерландов подпишут соглашение о системах противовоздушной обороны.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В среду, 15 октября, Франкен заявил, что Бельгия и Нидерланды подпишут соглашение о системах ПВО.

"Это будет система NASAMS, норвежская система. Мы приобретем NASAMS для защиты нашего воздушного пространства", – сказал он.

Он добавил, что Бельгия, которая недавно начала расследование в отношении нескольких беспилотников, пролетевших над военной базой, как можно скорее получит дополнительные системы противодействия беспилотникам и их обнаружения.

Недавно писали, что одна из крупнейших европейских компаний – Thales Belgium – по производству средств противовоздушной обороны заявила, что над ее секретными объектами все чаще летают беспилотники, а следовательно – она требует четких правил по их блокированию или сбиванию.

В течение последних недель в воздушном пространстве ряда стран НАТО фиксировали неизвестные беспилотники. В частности, поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

После этого власти немецкой федеральной земли Бавария сделали шаг к тому, чтобы предоставить разрешение полиции сбивать неизвестные дроны.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.

Бельгия Нидерланды
