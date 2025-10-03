Аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через появу дронів, десятки рейсів постраждали

У Німеччині аеропорту Мюнхена довелось призупиняти роботу через повідомлення про дрони – це призвело до скасування десятків рейсів.

Про це повідомили на сайті Мюнхенського летовища, пише "Європейська правда".

Пізно ввечері 2 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена з 22:18, а згодом і зовсім їх призупинила через повідомлення про виявлення дронів.

В результаті того вечора з Мюнхена не змогли вилетіти 17 рейсів, що зачепило майже 3 тисяч пасажирів.

Аеропорт Мюнхена у співпраці з авіакомпаніями подбав про пасажирів у терміналах. Були встановлені розкладні ліжка, надані ковдри, напої та їжа.

Крім того, 15 рейсів, що прибували, були перенаправлені до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

"Коли помічають дрон, безпека пасажирів є найвищим пріоритетом. Протягом багатьох років було налагоджено ланцюги повідомлень між службою управління повітряним рухом, аеропортом та поліцейськими органами. Важливо підкреслити, що виявлення дронів та захист від них є суверенними завданнями і належать до компетенції федеральної та державної поліції", – заявили в аеропорту.

Кілька людей повідомили про дрон поблизу аеропорту, повідомила федеральна поліція вночі. Пізніше дрон також бачили над територією аеропорту. Незрозуміло, чи йшлося про один дрон, чи про декілька.

Як пише видання Spiegel, співробітники земельної та федеральної поліції обстежили територію та шукали літальні об'єкти та підозрілих осіб, але безрезультатно. Також було залучено поліцейський вертоліт.

За даними інформаційного агентства Reuters, нормальна робота летовища відновилася рано вранці, але офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Нещодавно над північною землею Шлезвіг-Гольштайн були помічені підозрілі дрони.

Німецька влада вважає, що ці безпілотники навмисно пролетіли над критичними об'єктами інфраструктури на півночі країни.

Німецький уряд розглядає можливість дозволити збройним силам збивати безпілотники за певних умов.