ЗМІ: Трамп вірить у здатність вирішити війну в Україні після успіху на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп "оптимістично" налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні після успішного підписання угоди про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС і звільнення заручників.

Про це виданню Politico розповіли джерела у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

У п'ятницю Трамп має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначає видання, ця зустріч є частиною тижневої скоординованої кампанії української сторони, спрямованої на те, щоб переключити увагу адміністрації з Близького Сходу на Росію.

Трамп часто нарікав, що війна між Росією та Україною виявилася набагато складнішою для вирішення, ніж він спочатку думав.

Однак ця його думка може змінитися на тлі того, як адміністрація США сповнена надії після успіху на Близькому Сході.

"Президент Трамп давно висловлював бажання покласти край війні між Росією та Україною, так само як він звільнив заручників і поклав край війні між Ізраїлем та ХАМАС", – сказав представник Білого дому на умовах анонімності.

Представник Білого дому переконаний, що Росія повинна бути мотивована сісти за стіл переговорів через своє військове та економічне становище.

"Якби вони (РФ. – Ред.) були розумними, то наполегливіше прагнули б укласти угоду про припинення війни, яка завдала значної шкоди репутації Росії, зупинити вбивства і повернути свою країну на правильний шлях. Президент Путін неодноразово відхиляв щедрі пропозиції щодо миру, які були б вигідними для Росії", – сказав співрозмовник видання.

За його словами, президент Трамп "залишається оптимістом і вірить, що зможе змусити обидві сторони припинити безглузді вбивства".

Видання також зазначає, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф говорив іноземним колегам про три великі цілі зовнішньої політики президента на другий термін – припинення конфлікту в Газі, припинення війни між Росією та Україною і укладення нової ядерної угоди з Іраном.

За словами співрозмовника видання, у Трампа визнали, що "Газа буде найпростішою з трьох".

"Але вони не відмовляються від інших. Швидше, є відчуття, що успіх приведе до ще більшого успіху", – додав він.

Сам Зеленський раніше зазначив, що "детально готується" до зустрічі з президентом США у п’ятницю і обговорює ці деталі з профільними відомствами.

За даними ЗМІ, питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk буде одним з ключових на зустрічі Зеленського і Трампа.