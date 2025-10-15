СМИ: Трамп верит в способность решить войну в Украине после успеха на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп "оптимистично" настроен относительно возможности достижения мира в Украине после успешного подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.

Об этом изданию Politico рассказали источники в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

В пятницу Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает издание, эта встреча является частью недельной скоординированной кампании украинской стороны, направленной на то, чтобы переключить внимание администрации с Ближнего Востока на Россию.

Трамп часто сетовал, что война между Россией и Украиной оказалась гораздо более сложной для решения, чем он думал.

Однако это его мнение может измениться на фоне того, как администрация США полна надежды после успеха на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп давно выражал желание положить конец войне между Россией и Украиной, так же как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС", – сказал представитель Белого дома на условиях анонимности.

Представитель Белого дома убежден, что Россия должна быть мотивирована сесть за стол переговоров из-за своего военного и экономического положения.

"Если бы они (РФ. – Ред.) были разумными, то настойчивее стремились бы заключить соглашение о прекращении войны, которая нанесла значительный ущерб репутации России, остановить убийства и вернуть свою страну на правильный путь. Президент Путин неоднократно отклонял щедрые предложения о мире, которые были бы выгодными для России", – сказал собеседник издания.

По его словам, президент Трамп "остается оптимистом и верит, что сможет заставить обе стороны прекратить бессмысленные убийства".

Издание также отмечает, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф говорил иностранным коллегам о трех больших целях внешней политики президента на второй срок – прекращение конфликта в Газе, прекращение войны между Россией и Украиной и заключение новой ядерной сделки с Ираном.

По словам собеседника издания, у Трампа признали, что "Газа будет самой простой из трех".

"Но они не отказываются от остальных. Скорее, есть ощущение, что успех приведет к еще большему успеху", – добавил он.

Сам Зеленский ранее отметил, что "детально готовится" к встрече с президентом США в пятницу и обсуждает эти детали с профильными ведомствами.

По данным СМИ, вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет одним из ключевых на встрече Зеленского и Трампа.